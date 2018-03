Le sorelle migliorano la vita, la scienza lo conferma

Molto spesso può capitare di litigare con la propria sorella, quando prende in prestito capi d’abbigliamento senza dircelo, o combina guai in giro per casa.

Ma una cosa è certa: la presenza di una sorella in famiglia può migliorare la vita nella maggior parte dei casi. Se non ne siete del tutto convinti, ci pensa la scienza a darvi alcune dimostrazioni di questa affermazione. In questa gallery vogliamo fornirvi un piccolo assaggio di quanto appena detto.

Secondo Alex Jensen, assistente professore presso la School of Family Life alla Brigham Young University e autore di numerosi studi che analizzano i rapporti tra fratelli, il dato è evidente:

"Le sorelle ti aiutano a sviluppare competenze sociali quali la comunicazione, l'arte della negoziazione e del compromesso. Perfino il conflitto tra fratelli o sorelle, per quanto marginale, può incentivare uno sviluppo sano".

Tenetelo a mente la prossima volta che vi verrà voglia di urlare contro la sorellina per un maglione misteriosamente scomparso.