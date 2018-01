Gli uomini preferiscono le bionde: la scienza lo conferma con un nuovo studio

Se lo conferma anche il Journal of Social Psychology allora deve essere vero: gli uomini continuano a preferire le bionde. E non solo: le reputano più giovani e dall'aspetto più sano, ma meno brave di castane, brune e rosse come madri.

Lo studio è stato condotto dalla Augsburg University in Minnesota (Stati Uniti) e ha visto protagonisti 110 uomini a cui sono state mostrate immagini di donne dai capelli scuri, biondi e rossi.

Gli uomini non hanno avuto dubbi: le bionde sono più attraenti e sembrano più giovani e sane delle coetanee dai capelli di diverso colore. Vengono anche giudicate più promiscue e per questo more e castane vengono individuate come migliori madri per la prole.

Insomma, care bionde, a quanto pare se volete sposarvi dovete tingervi i capelli di scuro e tagliarli a media lunghezza. Questo sarebbe l’aspetto preferito dagli uomini che vogliono accasarsi. Chissà.