Al Pacino, mantenimento all’ex moglie da 30mila dollari al mese

18 Marzo 2024

Al Pacino dovrà versare un mantenimento record all’ex moglie Noor Alfallah. L’assegno ammonta a 30mila dollari al mese e la notizia sta facendo parlare il mondo intero. Secondo Page Six, in possesso dei documenti inediti, è questa la cifra stabilita dal tribunale di Los Angeles nelle scorse ore.

La loro separazione è stata annunciata pochi mesi dopo la nascita dell’ultimo figlio Roman Pacino. Se inizialmente la donna aveva chiesto la piena custodia del piccolo, secondo quanto svelato da Page Six, il tribunale ha stabilito che sarà congiunta. Per quanto riguarda il lato economico, l’attore deve pagare una somma mensile di oltre 30mila dollari per il mantenimento dei figli.

E se questa cifra vi sembra fuori dalle righe, sappiate che non è finita qui: pare, infatti, che Al Pacino debba versare anche 110mila dollari in anticipo all’ex moglie, 13mila euro per pagare un’infermiera notturna e versare un deposito annuale da 15mila euro per l’istruzione del figlio più piccolo. Oltre a questo, sarà suo compito occuparsi delle spese mediche per i figli che non vengono coperte dall’assicurazione sanitaria.

La neo mamma di 29 anni sarà sostenuta economicamente da ogni punto di vista. Ex fidanzata di Mick Jagger, la relazione con Al Pacino era iniziata ad aprile 2022, ma è terminata poco dopo la nascita del figlio Roman. Quando la star scoprì della gravidanza di Noor Alfallah fece un test di paternità per assicurarsi che il bambino fosse suo. Dopo solo qualche mese le strade dei due si sono separate e oggi si sono rivolti a un giudice per gestire al meglio questo processo, guardando alla tutela del figlio.