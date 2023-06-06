Anna Falchi su Tinto Brass: “Voleva che facessi pipì sulla telecamera”

6 Giugno 2023

L’attrice e showgirl Anna Falchi ha raccontato la sua rinascita e la visione focalizzata sul presente in una recente intervista a “La Repubblica”. Nonostante la sua celebrità e l’attrazione di opportunità nel mondo del cinema erotico, Anna Falchi ha scelto di guardare avanti e vivere senza rimpianti: “Se fossi nata con un film erotico sarei stata etichettata per sempre”. L’attrice ha infatti rivelato di aver detto no a Tinto Brass: “Mi disse ‘metterò la macchina da presa sotto di te e tu ci farai la pipì sopra. L’ho fatto fare a tutte le grandi attrici’”.

Oggi, ciò che conta di più per lei sono le relazioni attuali e le esperienze presenti. La Falchi ha recentemente trovato l’amore nella sua nuova vita con Walter Rodinò, un esperto di comunicazione. La loro relazione è iniziata gradualmente, con sguardi incrociati e incontri casuali nel loro quartiere. Dopo anni di conoscenza reciproca, si sono avvicinati e ora stanno insieme da un anno. Incontrare un nuovo partner a 50 anni può sembrare un compito difficile, ma Anna Falchi ha affrontato il cambiamento con naturalezza, apprezzando il valore di una relazione matura e senza obiettivi prestabiliti.

Mentre guarda avanti, Anna Falchi ha anche riflettuto sul suo passato, esplorando le relazioni che ha vissuto con personaggi famosi come Fiorello e Max Biaggi: “Fiorello? Il primo amore. Una grande passione ma difficile da vivere come personaggi pubblici… Con Max ci sentiamo, è una cara persona”. Tuttavia, la sua prospettiva è di aver archiviato completamente queste storie d’amore. La Falchi preferisce evitare di ripercorrere il passato e rifiuta di sentirsi etichettata in base alle sue esperienze passate.

Anna Falchi ha scelto di vivere nel presente, abbracciando la sua rinascita e guardando avanti senza rimpianti. La sua relazione con Walter Rodinò rappresenta un nuovo inizio nella sua vita e insieme affrontano le sfide e si godono le “materie” della vita. L’attrice ha superato il suo passato e si è trasformata in una figura rassicurante per i suoi fan.