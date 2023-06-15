Arriva “Imola Summer Sound per la Romagna”

15 Giugno 2023

Amanti della musica urban e delle buone cause, tenetevi forte: sta arrivando Imola Summer Sound per la Romagna, un concerto benefico a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione. Un appuntamento imperdibile con i giganti della musica urban italiana: l’evento si terrà sabato 29 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove, per la prima volta, i più importanti nomi del rap e della trap si ritroveranno per divertire il pubblico ma, soprattutto, per fare del bene.

Imola Summer Sound per la Romagna nasce dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva (che avevano in programma i loro concerti del festival a Imola il prossimo 7 luglio) di fare qualcosa di concreto per tutti i loro coetanei, e non solo, colpiti dal fiume di acqua e fango. Così, hanno subito risposto all’invito anche gli amici e colleghi Geolier e Massimo Pericolo che a loro volta hanno lanciato un invito ancora aperto alla scena.

“È emozionante sapere che la scena urban italiana si riunirà sullo stesso palco per dar vita ad un evento unico, per una causa così importante – ha detto Sfera Ebbasta – Siamo vicini alle famiglie alluvionate, e siamo felici di poter restituire con la nostra musica il supporto che abbiamo sempre ricevuto in Romagna”. “Per me non è solo un enorme piacere, ma un dovere fare un gesto del genere per l’Emilia Romagna – gli ha fatto eco Luchè – Tutti nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per aiutare e quello che possiamo fare noi artisti è offrire il nostro lavoro. Anche se si tratta di intrattenimento, possiamo provare a regalare un sorriso, almeno per un paio d’ore, ai ragazzi, alcuni dei quali magari arriveranno proprio dalle zone colpite dall’alluvione”.

Shiva ha dichiarato: “Grazie alla musica abbiamo la possibilità di poter aiutare quotidianamente le persone che ci ascoltano. È un onore dare il mio contributo ed essere presente in un’occasione come questa. Un forte abbraccio va a tutte le famiglie che sono state colpite dall’alluvione”. Mentre Geolier ha detto: “La musica ha sempre unito le persone, decine di migliaia di persone che vanno insieme a vedere un concerto. In questo caso non solo unisce ma aiuta anche. È una responsabilità e un dovere fare qualcosa per l’Emilia Romagna e non c’è cosa più bella da parte del mondo urban di dare una mano”.

Infine, la dichiarazione di Massimo Pericolo è stata: “Vedere i disastri dell’alluvione e la disperazione della gente mi ha mosso a pensare che non siamo mai al sicuro ma questo invito mi ha fatto pensare che possiamo sempre aiutarci l’un l’altro”.

Ad aprire le danze, dalle 17, ci saranno, in ordine alfabetico, Axell, BigMama, Digital Astro, Ele A, Sethu, Tony Boy.