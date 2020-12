Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia della dottoressa Danila De Stefano, CEO & Founder di Unobravo

Parliamo oggi di Unobravo, la start up che il 14 dicembre si è aggiudicata il premio Community della nuova edizione di StartupItalia Open Summit 2020, l’evento completamente digitale di riferimento per le startup e il digital.

Fondata nel 2019 da Danila De Stefano, psicologa specializzata nella consulenza psicologica in videochiamata, Unobravo si occupa di offrire sostegno psicologico e psicoterapia online da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, associando ad ogni utente, il professionista con il background personale più adatto a sostenerlo.

“Quello che facciamo” – racconta Danila – “è rendere la psicoterapia accessibile a tutti e anche dare un pizzico di ironia alla cosa, visto che purtroppo in Italia tanti pensano che bisogna essere matti per andare da uno psicologo, quando assolutamente non è così. Anzi aiuta a raggiungere obbiettivi, aiuta a fare crescita personale o comunque anche a elaborare quelle che sono delle difficoltà quotidiane, ma che non hanno bisogno di arrivare all’estremo per essere adeguate alla terapia”.

Unobravo offre quindi aiuto a tutti i cittadini italiani, per affrontare le sfide e le problematiche di ogni giorno, indipendentemente da dove si trovino nel mondo…che lavorino all’estero o che siano residenti in Italia e preferiscano usufruire di un sostegno psicologico o di psicoterapia in modalità full-digital.

