Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Manuel Bezziccheri e Roberto Gasparini , founder di SOS Relazioni

In Italia, dal 1991 ad oggi, il numero delle separazioni/divorzi è più che quadruplicato, raggiungendo oggi oltre 150 mila casi solo tra le coppie coniugate (escludendo, pertanto, le crisi che coinvolgono le numerose coppie di fatto).

Una volta nella vita prima o poi tutti (o quasi) attraversano una crisi sentimentale, una problema di relazione di coppia o un momento difficile che viene percepito come fortemente impattante nella propria vita: questo accade nel 45% delle relazioni, secondo i dati presenti nell’Osservatorio sul Mondo delle Relazioni promosso da SOSrelazioni.it, prima piattaforma di professionisti certificati che aiutano le persone a superare con successo le loro sfide relazionali, con un metodo veloce, pragmatico e risolutivo.

L’idea nasce a Pesaro, dall’esperienza personale dei due founder, Manuel Bezziccheri e Roberto Gasparini e oggi raccoglie 25 psicologi professionisti iscritti all’Albo.

La piattaforma propone un metodo innovativo che aiuta tutti a trovare il coraggio di affrontare il problema (i “cavalloni emotivi” legati ad una separazione) supportati da professionisti ai quali tante volte è difficile avvicinarsi.

L’Italia ha il record di 100mila psicologi per 60 milioni di abitanti: uno psicologo ogni 600 abitanti. La reticenza culturale porta però l’utente medio italiano a vedere la figura dello psicologo come un medico che cura persone affette da disturbi. Rivolgersi a questa figura non è dunque così frequente nel nostro Paese, specialmente se il problema è legato alla sfera relazionale e intima.

SOSrelazioni.it affronta il problema con un percorso di coaching denominato appunto "Metodo SOSrelazioni" che è contraddistinto da 3 elementi: è breve, pratico e risolutivo. Un percorso nel quale la persona sperimenta direttamente come la gestione delle proprie emozioni e quindi delle relazioni si possa “imparare”, analogamente a quanto accade quando pratichiamo un nuovo sport o prendiamo la patente di guida. In più è possibile confrontarsi in maniera anonima, gestendo la propria privacy e facendo tutto da casa.

Questo nuovo punto di vista permette di poter eliminare la frizione tra cliente e professionista, eliminando qualsivoglia pregiudizio e permettendo alla persona di intraprendere un percorso di crescita individuale in totale sicurezza e tranquillità.

Per saperne di più: sosrelazioni.it