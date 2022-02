Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Emanuela Furiosi, Co-founder di BookaBook

BookaBook è la casa editrice che pubblica i libri grazie al crowdfunding, dando così la possibilità ai lettori di scegliere, di partecipare, di portare i libri sugli scaffali delle librerie e di contribuire, attraverso il passaparola, a scriverne il successo.

I lettori sono così i veri protagonisti del processo di pubblicazione: dopo una preselezione a cura di editor professionisti, i libri vengono proposti alla community di lettori che può accedere alle bozze, interagire con l'autore e scambiare opinioni.

Come nasce BookaBook?

“BookaBook nasce nel 2014 con lo scopo di creare un accesso al vero mondo editoriale e dare la possibilità, anche a chi non scrive per professione, ma ha comunque un progetto ben scritto e originale, di proporre ad un pubblico un lavoro editoriale di qualità e soprattutto costruire una comunità” – racconta Emanuela Furiosi, Co-founder di BookaBook.

Come funziona per i lettori?

“L’idea principale di BookaBook” – continua Emanuela – “È quella di dare un nuovo ruolo al lettore, trasformandolo da consumatore a parte attiva della vita del libro. I libri che vengono pubblicati sul sito di BookaBook sono scelti dai nostri lettori e ovviamente scelti tra una selezione di progetti che vengono proposti dalla nostra redazione”.

I lettori, tramite la piattaforma, possono leggere l’anteprima dei libri, scoprirne nuovi di cui appassionarsi, preordinarne le copie scegliendo il formato desiderato (ebook o cartaceo) ed entrare così, a fare parte della comunità del libro scelto. Infine, il lettore riceverà la sua copia dopo la campagna di crowdfunding e prima che il libro arrivi sugli scaffali delle librerie.

Come funziona per gli scrittori?

Lo scrittore, tramite la piattaforma, proporrà il proprio libro inedito alla redazione di BookaBook: tutti i manoscritti, infatti, vengono letti con attenzione e valutati sulla base della qualità. Una volta superata la selezione, partirà la campagna di crowdfunding per costruire un pubblico attorno al suo manoscritto…sarà la chiave per il successo del libro una volta pubblicato. Infine, alla pubblicazione del libro penserà lo staff di BookaBook: dall’editing al giro di bozze, dal progetto grafico alla stampa. Fino ad arrivare alla distribuzione in libreria, con Messaggerie Libri, e alla promozione, con Emme Promozione.

Qual è il compenso per gli autori?

Bookabook ha recentemente annunciato una novità assoluta nel mercato editoriale: l’aumento del compenso per gli autori fino al 50% del prezzo di copertina (attualmente in Italia va dal 4 al 10%). Questo è reso possibile grazie ad un modello di business digitale molto snello.

Se ti è piaciuta quest’innovativa startup, visita il sito bookabook.it e scopri tutte le campagne di crowdfunding in corso e i libri già pubblicati!