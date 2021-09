Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Davide Allegri, Project Manager di Fooderapy

Fooderapy non è il classico delivery ma offre a domicilio pasti sani personalizzati e mirati alle esigenze di tutti, grazie al lavoro di specialisti dietologi, in stretta collaborazione con chef esperti.

È un'azienda giovane il cui direttivo è formato da professori, medici e nutrizionisti. Fooderapy, infatti, si propone a chi è attento alla qualità e alla composizione dei piatti senza rinunciare al gusto, a chi vuole coniugare energia e benessere tramite la propria alimentazione, a chi non ha tempo per cucinare pasti sani e gustosi al tempo stesso, a chi non se la cava benissimo in cucina e non solo… sviluppa piatti specifici per chi vuole iniziare un percorso per dimagrire e per persone con patologie. Ad esempio per chi soffre di intolleranze alimentari, malattie infiammatorie croniche intestinali, disfagia, etc..

Fooderapy propone piatti senza conservanti e garantisce una durata del piatto fresco, fino a 18 giorni!

“Produciamo cibo sano e lo spediamo a domicilio” – racconta Davide Allegri, Project Manager di Fooderapy – “A differenza dei classici delivery il nostro punto di forza è la parte scientifica che c’è dietro: abbiamo un direttivo composto da medici, nutrizionisti e dietologi che sviluppano le diete e i piatti. Ti spediamo a casa quella che potrebbe essere una dieta composta da pasti sani, sviluppati da dietologi, in base alle esigenze tue esigenze, come dimagrire oppure migliorare la gestione di una patologia”.

Fooderapy nasce soprattutto per promuovere una nuova filosofia, volta a ridisegnare il rapporto dieta-salute, attraverso una rivoluzione delle abitudini alimentari quotidiane e di uno stile di vita generale, ridefinendo così il concetto di dieta.

Il percorso di ciascuno inoltre può essere ulteriormente integrato rispondendo ad un semplice questionario che consente allo staff di creare menù sulla base delle preferenze alimentari personali.

Se ti è piaciuta quest’innovativa startup, visita il sito fooderapy.it e le pagine ufficiali su Facebook, Instagram e Linkedin