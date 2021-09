Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Federico Fea, CEO di TheF Charging

Nella vita di tutti giorni, lasciamo l’auto ferma ogni volta che ci troviamo al supermercato, in palestra, in discoteca, al ristorante, al centro commerciale… Tutti tempi “morti” per la nostra auto, che potrebbero essere sfruttati in tempo ben speso. Uno degli ostacoli che frenano l’utilizzo di veicoli elettrici infatti, è la carenza di stazioni di rifornimento a portata di mano. Da queste considerazioni nasce l’idea di TheF Charging che ha saputo vedere in questi momenti, luoghi e non luoghi, occasioni potenziali per ricaricare l’auto elettrica. Parcheggio del supermercato, della palestra, del ristorante, etc.. diventano così luoghi in grado di ospitare le colonnine di ricarica e gli automobilisti hanno il vantaggio di poter ricaricare praticamente ovunque.

La missione di TheF Charging infatti, è proprio quella di favorire la crescita della mobilità sostenibile tramite lo sviluppo di una vasta ed efficiente rete di punti di ricarica per veicoli elettrici in zone strategiche, in grado di fornire la miglior esperienza di ricarica e l’integrazione dei veicoli con il sistema elettrico e le microgrid, favorendo così l’espansione di un sistema energetico sempre più basato sulle energie rinnovabili.

Nel giro di pochi mesi la startup ha raggiunto nel nostro Paese i 160 punti di ricarica ed entro il 2025 punta a 10mila colonnine in Europa.

Quali sono i vantaggi per un’attività di scegliere TheF Charging?

Queste le parole di Federico Fea, CEO della startup: “Noi selezioniamo le aree a cui siamo interessati ad esempio palestre, circoli sportivi, parcheggi, hotel o supermercati, dopodiché – completamente a nostre spese – costruiamo le colonnine di ricarica ed eroghiamo il servizio in modo tale che il proprietario dell’attività che ci ospita abbia immediatamente tre vantaggi:

1- Offre un servizio in più ai suoi clienti senza investire 1 euro;

2- Attrae maggiore clientela presso la sua struttura: noi siamo presenti in 900 app specializzate in tutta Europa per massimizzare la visibilità delle colonnine tra gli utilizzatori dei veicoli elettrici

3- Chi ci ospita guadagna da subito, infatti gli riconosciamo una percentuale dei ricavi delle nostre colonnine”

