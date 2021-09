Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Michele Grazioli, CEO di Vedrai

Vedrai è un progetto dedicato alle piccole e medie imprese che fornisce un “consulente virtuale” dotato di intelligenza artificiale: un insostituibile consigliere decisionale, sempre pronto a fornire - in tempo reale - accurati modelli predittivi di vendite future, entrate, costi e altri KPI critici. Inoltre, è capace di confrontare milioni di variabili interne ed esterne e prevedere gli effetti di ogni decisione. Così diventa possibile prevedere scientificamente le reali prestazioni di un’azienda, con la capacità di prendere sempre - senza stress e con un semplice clic - le decisioni migliori, eliminare le interminabili analisi teoriche e assicurati il controllo costante di tutti i principali indicatori di andamento economico e comportamento dei consumatori.

“Noi facciamo dei sistemi informatici che aiutano le imprese a decidere simulando quello che succederà” - ci racconta Michele Grazioli, CEO di Vedrai, inserito da Forbes tra gli under 30 più influenti nel settore dell'innovazione - “Utilizziamo quindi degli algoritmi di intelligenza artificiale per prevedere come andrà il mercato, come andranno i costi delle materie prime, per prevedere cosa vorranno i consumatori e per prevedere – nel momento in cui prendi una decisione – che impatto avrà sui numeri della tua l’azienda nei prossimi anni”.

C’è un campo specifico in cui il consulente virtuale è più preparato?

“In questo momento" - spiega Federico Fea - "Noi lavoriamo principalmente nel mondo manifatturiero dove l’impatto delle materie prime è molto importante e in ambito commerciale dove le tendenze dei consumatori influenzano poi le scelte d’acquisto e di pricing delle varie soluzioni. L’importante è individuare il mercato di appartenenza, poi i nostri sistemi calcolano il trend rispetto a quel mercato, quali prezzi il mercato sarà disposto ad assorbire, qual è la dimensione del mercato e così via”.

