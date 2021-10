Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Riccardo Sanna, CEO di Certy.me

Certy.me è un sistema di acquisto unico e sicuro che permette agli utenti di acquistare prodotti usati, da automobili fino a case da affittare, senza rischiare truffe.

<<Una delle cose particolari che facciamo>> racconta Riccardo Sanna, CEO di Certy.me <<È quella di combattere e prevenire le truffe, principalmente per quanto riguarda l’affitto di case vacanze, l'acquisto di immobili, auto e anche oggetti>>.

Con Certy.me non dovrai pensare più alla distanza come a un limite, ma piuttosto come a un’opportunità; potrai comprare da tutta Italia senza preoccuparti di doverlo fare di persona! Certy.me infatti, si occupa di tutte le fasi della compravendita: ti basterà scegliere l’oggetto o la casa che fa al caso tuo e pagare, sul sito della piattaforma, in una sola soluzione sia il costo dell'oggetto che il costo del controllo - proporzionato al costo dell’oggetto - con un pagamento sicuro. In seguito, un operatore Certy si recherà dal venditore per verificare lo stato dell’articolo; se l’oggetto rispetterà tutte le caratteristiche riportate nell’annuncio, l’operatore provvederà a pagarlo, imballarlo e infine spedirlo direttamente a casa tua.

La stessa procedura viene adottata con le case da affittare: l’operatore va dal proprietario, compila la checklist con foto e geolocalizzazione e la invia al cliente che procede con la prenotazione in tutta sicurezza.

Se ti è piaciuta quest’innovativa startup, visita il sito certy.me o cerca l’annuncio che fa al caso tuo su siti partner come Subito o Bakeca.it