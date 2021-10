Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Tomaso Buscema, fondatore di My Social Collection

Abbiamo intervistato Tomaso Buscema, fondatore di My Social Collection, il nuovo social market place dedicato agli appassionati di collezionismo nel mondo dell'Entertainment che permette di interagire e scambiare opinioni su film, videogiochi, dischi, manga, lego, libri e tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.

“Siamo stati selezionati da UniCredit tra le 50 start-up più innovative di Italia” – racconta Tomaso Buscema – “My Social Collection è un progetto molto ambizioso che ha l’obbiettivo, alla lunga, di fare concorrenza ai grandi player americani nell’enorme mercato del collezionismo. Ci rivolgiamo a collezionisti di tutto quello che sono videogiochi, manga, funko pop, carte Pokémon, fumetti, giocattoli etc.; un mondo molto grande che in Europa vale 500 miliardi di euro”.

My Social Collection infatti, è studiato per dare agli utenti la possibilità di caricare le proprie collezioni e condividerle con altri appassionati. Sarà inoltre possibile scegliere di mettere in vendita o meno i prodotti della propria collezione e ricevere offerte dagli altri utenti, oppure acquistare prodotti attraverso i siti e-commerce che sceglieranno di essere presenti sulla piattaforma.

Se ti è piaciuta quest’innovativa startup, visita il sito mysocialcollection.com