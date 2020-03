Una poesia da regalare al telefono - L'intervista a Valeria Perdonò a Tutto Esaurito

In occasione del 21 Marzo, giornata Mondiale della Poesia, durante la chiusura e sospensione di tutte le attività culturali e di aggregazione a causa dell’emergenza Covid19, IL MENU DELLA POESIA ha scelto di offrire il proprio contributo con

l’iniziativa “Contagi diVersi - Pronto, chi parla? Risponde una poesia per farci compagnia” fino al 3 aprile, organizzando inoltre una RACCOLTA FONDI a favore dell’Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

Se ti fa strano non uscire più

Nell’attesa sfoglia un Menù!

E una volta che la poesia hai scelto

Inviaci un messaggio, e preparati all’ascolto

Se preferisci non parlare, non ti preoccupare

Una nota vocale ti possiamo inviare

Recitare una poesia come testimonianza

E’ un’azione che combatte la distanza

Diamo agli ospedali un supporto concreto

Per sentirci meno soli nel rispetto del decreto

Quale momento più propizio?

Che la Settimana della Poesia abbia inizio

Non un pasto noi ti diamo

Ma al tuo cuor ci rivolgiamo.

Il Menù della Poesia è un progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere e diffondere poesia, teatro e letteratura in luoghi non convenzionalmente deputati all'offerta culturale - in particolar modo legati alla convivialità - con l'intento di nutrire animo e intelletto e contribuire al benessere sociale; una protesta pacifica per smentire chi afferma "Con la cultura non si mangia!".

Attori professionisti vestiti da eleganti camerieri presentano una selezione di poesie di autori noti che i commensali possono ordinare da un vero e proprio Menu: lo spettatore consulta il repertorio poetico suddiviso per categorie, sceglie, e infine ascolta la poesia che gli viene recitata a memoria direttamente al tavolo e/o vis à vis.

Si tratta di una vere e proprie Settimane de Il Menù della Poesia , fino al 3 aprile.

Chiunque lo desideri può ordinare una poesia durante tutto l’arco della giornata, al telefono o sui social, e gli attori rispondono dispensando rime e versi ogni sera fra le 18 e le 21, come se fossero a cena con il pubblico.

E’ possibile PRENOTARE e “ordinare” (per se stessi o per altri) le poesie attraverso due modalità:

Sul SITO www.ilmenudellapoesia.com tramite il form presente in CONTATTI per essere contattati o per far contattare telefonicamente la persona alla quale regalate la poesia (specificando se attraverso una telefonata o con una nota vocale)

Sui canali SOCIAL del "Il Menu della Poesia" su Facebook e Instagram tramite messaggi privati

Qui troverete anche le indicazioni per fare la vostra offerta libera a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Gli attori-maitres ricontatteranno ciascuno ogni sera, fra le ore 18:00 e le 21:00, per dedicare all’ora di cena una poesia e ristorare lo spirito!

La ciurma ha già provato l'esperienza. Riascolta il podcast dell'intervista per sapere come è andata e per ascoltare i versi che sono stati "ordinati" e dedicati a Ylenia.