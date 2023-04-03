Aurora Ramazzotti ha deciso di prendersi una pausa dai social

3 Aprile 2023

Aurora Ramazzotti dopo l’attesissima nascita del figlio Cesare, torna subito a far parlare di sé con una notizia che lascia un po’ di stupore. Aurora ha raccontato sul suo profilo Instagram la difficile ripresa dopo il parto, avvenuto il 30 marzo, ringraziando i fan e i suoi amici per i messaggi ricevuti: “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”

La conduttrice sta attraversando momenti di euforia e immensa gioia, ma anche di stanchezza e realizzazione. Per questo motivo Aurora, tra i vari ringraziamenti, ha annunciato sulle sue stories Instagram l’esigenza di prendersi una pausa dai social media: “Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo”.

Prima di iniziare questo periodo di stop dai social media, la coppia ha presentato il piccolo Cesare al mondo, in una foto commovente che ritrae la manina del figlio e del papà Goffredo, accompagnata dalla scritta BFF (migliori amici per sempre).

Anche i genitori della neomamma Aurora hanno manifestato via social l’immensa gioia per la nascita del nipotino. “Il giorno più felice della vita” ha scritto nonna Michelle, mentre nonno Eros ha pubblicato una stories Instagram rivolgendosi al piccolo: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”.