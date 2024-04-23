Belén Rodríguez, l’indiscrezione sul fidanzato: “Si chiama Angelo”

23 Aprile 2024

Belén Rodríguez sembra nuovamente innamorata e le voci su una sua presunta nuova relazione stanno diventando sempre più insistenti. Dopo la fine della storia con Elio, la showgirl argentina sembrava concentrarsi principalmente sulla sua carriera, cercando di tenere a bada i pettegolezzi che la circondano. Tuttavia pare che i sentimenti abbiano trovato nuovamente spazio nel suo cuore. Ormai queste indiscrezioni si stanno susseguendo da mesi e ora abbiamo qualche indizio in più.

A diffondere nuove informazioni ci ha pensato Deianira Marzano, nota influencer “esperta” di gossip, che ha sostenuto di aver ricevuto una soffiata da parte di una fonte su chi sia il presunto nuovo fidanzato di Belén che la showgirl per il momento sta evitando di presentare al pubblico sia dal vivo che i suoi social. Il ragazzo si chiamerebbe Angelo. Secondo quanto riferito, Angelo è originario della Sicilia e suo fratello è fidanzato con un’attrice famosa, il cui nome è stato oscurato per riservatezza nella storia Instagram della Marzano.

La relazione tra Belén e Angelo sarebbe iniziata all’inizio di marzo, e sembra che i due stiano vivendo un momento molto felice insieme. Il ragazzo sarebbe già stato presentato ai figli di Belén, Santiago e Luna Marì, e alla sua famiglia. Tuttavia, sembra che la madre di Angelo non sia entusiasta di questa relazione, come confermato dalla fonte della Marzano ovvero amici di famiglia.

Le indiscrezioni su questa nuova relazione non sono ancora state confermate né smentite ufficialmente. Ora però tutta l’attenzione è concentrata sul matrimonio di sua sorella Cecilia che si sta avvicinando. Già qualche tempo fa si parlava del fatto che le nozze sarebbero state l’occasione giusta per l’argentina di presentare il suo nuovo fidanzato. In alternativa potrebbe optare per un’ufficializzazione della relazione prima dell’evento, per evitare di rubare la scena alla sorella in un momento così importante. Resta dunque da vedere come si evolverà questa storia d’amore e quali saranno i prossimi passi di Belen e del suo presunto nuovo fidanzato, se è vero che si tratti proprio di Angelo.