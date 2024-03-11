Bianca Balti vuole regalare il social freezing alla figlia: cos’è

11 Marzo 2024

Bianca Balti è una delle top model italiane più famose a livello internazionale. In più di un’occasione la Balti si è esposta affrontando delle tematiche delicate soprattutto in relazione alla condizione femminile. E, proprio nelle ultime ore, la modella ha portato all’attenzione generale un altro tema decisamente importante ma che, soprattutto in Italia, è ancora un tabù: il social freezing ossia la crioconservazione degli ovociti.

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Bianca ha affrontato la questione insieme ad una dottoressa. La modella che tra poco compirà 40 anni, si è sottoposta a questa procedura che permette di prelevare gli ovociti in un momento della vita in cui si è molto fertili e conservarli, così da averli a disposizione per una futura gravidanza tramite la procreazione assistita. Una pratica che dà una grande libertà alle donne e che permette loro di affrontare l’esperienza della maternità quando saranno davvero pronte.

Nel corso del filmato la Balti ha spiegato: “Per me questa è stata una scelta che mi ha donato libertà, soprattutto nel mio caso, di non rimanere in una relazione solo per paura di non poter avere la mia terza maternità. Un investimento che facciamo su noi stesse. Il fatto è che noi donne non siamo abituate a farlo senza sensi di colpa“. La top model è già mamma di Matilde, avuta dalla relazione con Cristian Lucidi, e Mia, avuta da Matthew McRae. La primogenita di Bianca ha già 17 anni e, in vista del futuro, la madre ha deciso di farle questo dono. “Quando hai 21 anni ti regalo il social freezing, così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario“, ha precisato la modella.

A conclusione del video, la Balti ha invitato tutte le donne a parlare di questo argomento e ad informarsi senza sentire la vergogna o la pressione sociale. Queste sono state le sue parole: “Parlatene, parlatene, perché non c’è davvero niente di tabù: la scienza è al nostro servizio. La scienza al servizio delle donne è ancora particolarmente tabù, vedi l’aborto o il social freezing. Ma non c’è niente di male, ricordiamocelo sempre“.