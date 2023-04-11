Blanco pizzicato a Venezia per un videoclip di “Innamorato”

11 Aprile 2023

Blanco, ex vincitore di Sanremo assieme a Mahmood, è stato pizzicato a Venezia. Nella città lagunare, infatti, il cantante bresciano 20enne è stato avvistato mentre, su una gondola, canta un singolo forse del nuovo disco Innamorato, mentre un cameraman posto davanti a lui lo riprende, presumibilmente per registrare il videoclip della canzone.

Tantissime le segnalazioni e gli spoiler social, in cui Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, viene immortalato mentre canta ad alta voce, seduto e ben vestito (di bianco, ça va sans dire) e pettinato con la riga di lato, come se venisse da un’altra epoca. Non è chiarissima la canzone che viene cantata dal cantante, ma verosimilmente si potrebbe trattare di una tratta dal nuovo album, se si considera che non a caso venerdì 14 aprile uscirà Innamorato, appunto, secondo atteso capitolo della carriera del cantante bresciano.

E a proposito di disco, in attesa della tracklist ufficiale, appare assai probabile che questo conterrà anche i singoli Nostalgia, L’isola delle rose (la canzone “casus belli” di Sanremo 2023), Sbagli (di cui ad oggi è disponibile solo una preview pubblicata su Instagram) e soprattutto Un briciolo di allegria, il pezzo scritto insieme al fedele producer Michelangelo e cantato in duetto con Mina. Riguardo quest’ultimo, lo staff di Blanco ha fatto sapere che si tratta di una “sensazionale collaborazione“, su cui si è lavorato a lungo.

Ma rimane ancora un’ultima, grande domanda: perché Venezia? Beh, se la cover di Innamorato è stata realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano di Salar de Uyuni, il videoclip di una delle canzoni non poteva che essere girato in Veneto, ossia la terra che visto il suo esordio live nel 2022.