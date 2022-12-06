C’è un satellite alieno che gira intorno alla Terra?

6 Dicembre 2022

Il “Black Knight” appare per la prima volta durante la missione STS-88, in questa occasione viene fotografato e riconosciuto come un presunto oggetto che orbita vicino ai poli. Si pensa che “Il cavaliere nero” sia un oggetto di origine extraterrestre dalle forme spigolose che dovrebbe a quanto pare assomigliare a un cavaliere nero. Il misterioso satellite avrebbe tredicimila anni e sarebe di origine extraterrestre. C’è chi dice che il satellite alieno abbia a che fare con il fenomeno dei “long delayed echo” riportato da Nikola Tesla che aveva individuato un segnale radio che si ripeteva più volte nel 1899 e che si credeva venisse dallo spazio.

Nel 1954 si è iniziato a pensare che il Black Knight sia un satellite di origine aliena, in quell’anno molti giornali pubblicarono storie attribuite al ricercatore di UFO Donald Keyhoe che sosteneva che la US Air Force aveva individuato due satelliti di origine sconosciuta orbitare intorno alla Terra ma a quel tempo non esistevano ancora i satelliti artificiali. Secondo le ipotesi più strampalate, il “Black Knight” starebbe orbitando nella medesima orbita dei satelliti artificiali per catturare delle immagini sulle condizioni di vita del nostro pianeta. Secondo altri ufologi, invece, il“Black Knight” è un veicolo spaziale.

Purtroppo ci pensa sempre la scienza, in questo caso la NASA, a rompere le uova nel paniere a chi ha più fantasia, offrendo una spiegazione scientifica a tutto: per la NASA il satellite sarebbe un rivestimento termico perso dagli astronauti durante la missione NASA STS-88 (Space Shuttle Endeavour, 4 – 15 dicembre 1998). Secondo voi cos’è davvero il cavaliere oscuro?