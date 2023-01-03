C’è una donna veggente che prevede il futuro con gli asparagi

3 Gennaio 2023

Jemima Packington è una veggente molto particolare: è “un’asparagomante”, cioè fa previsioni sul futuro osservando le punte dei suoi asparagi. Lo fa osservando come gli asparagi atterrano dopo averli lanciati in aria. La donna ha quindi rivelato cosa ci riserva il futuro per il 2023. Secondo lei ci saranno importanti novità. Jemima ha, infatti, predetto che ci sarà un’altra nascita reale, ad esempio. Le cose per quanto riguarda la gestione dell’economia familiare di ognuno cambieranno, vista la crisi, e il costo della vita in aumento, tanto che il governo starebbe pensando alla razionalizzazione del cibo come estremo rimedio. Secondo la veggente le persone reagiranno trasformando in orti i loro attuali giardini (per chi ha la fortuna di averne uno).

Un altro spoiler dell’asparagomante dice che una famosissima star di Hollywood si dichiarerà omosessuale, sconvolgendo i fan. Ma Jemima va anche nei dettagli, sostenendo che il CT dell’Inghilterra Gareth Southgate riceverà un’onorificenza nel nuovo anno.

L’attendibilità delle sue previsioni si attesterebbe intorno al 70-95% per suo stesso dire. La donna dice di aver iniziato a predire il futuro dall’età di otto anni, una ‘capacità’ ereditata dalla prozia che interpretava le foglie del tè per leggere il futuro. Non tutte le sue previsioni, però, sono così accurate. Lo scorso anno la veggente aveva previsto che Boris Johnson avrebbe continuato a fare il premier, ma sappiamo che poi non è andata così. Johnson ha lasciato l’incarico e oggi il premier è Rishi Sunak.

Jemima infine aveva predetto la vittoria della Croazia alla Coppa del Mondo appena conclusa, ma in realtà i croati sono arrivati solo terzi, dietro Francia e Argentina. Ci dobbiamo fidare o no di questi asparagi?