Chiara Ferragni a Fedez: “Mi ami anche se ho il seno piccolo?”

26 Giugno 2023

Non sempre le misure contano, ma spesso sono causa di commenti poco piacevoli, soprattutto quando il ring di discussione è il mondo social. Recentemente Chiara Ferragni ha avuto a che fare con non pochi di questi commenti sotto i suoi post di Instagram: il tema? La misura del suo seno. Chi le chiedeva dove fosse finito, chi invece domandava come si sentisse ad avere un seno così piccolo. Insomma, ognuno ha pensato di dover dire la sua a riguardo, ma Chiara non si è fatta scalfire ed ha risposto in modo originale alla polemica.

Per un influencer del calibro di Chiara Ferragni, le critiche sono all’ordine del giorno, quindi, presa questa consapevolezza è lei stessa ad ironizzare sul commento.

Da qualche giorno la mamma di Leone e Vittoria ha raggiunto la sua famiglia in Puglia, per le vacanze estive. In questi giorni di svago e serenità, Chiara ha condiviso alcune foto in compagnia del marito Fedez. La particolarità dello scatto è nella maglietta che Chiara indossa: “Anche se ho le tettine mi ami lo stesso?”. Il rapper ha commentato attraverso la didascalia – ripostando le foto – con un semplice: “Si”.

Anche qui ovviamente non sono tardati ad arrivare i soliti commenti degli haters: “State perdendo la dignità”, “Che cringe che siete” o ancora “Madonna Santa, la quarta elementare”. Insomma, quello che sembra essere chiaro è che non sempre l’ironia riesce ad essere compresa o apprezzata.