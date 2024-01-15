Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, svelata la data del matrimonio

15 Gennaio 2024

Ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno svelato a Verissimo la data del loro matrimonio. La proposta è arrivata il 31 dicembre scorso, ma la coppia non vuole perdere altro tempo e ha già programmato le nozze. Il motivo? “Mi sposo perché voglio mia mamma al mio fianco”, ha detto Ciavarro riferendosi a Eleonora Giorgi, che sta combattendo contro un tumore.

“Ci sposeremo l’’11 ottobre. Siamo entrambi bilancia e ottobre è il nostro mese. Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic”, ha svelato la coppia a Silvia Toffanin. E sulla location, Clizia ha svelato che si sposeranno in Campania, a Caserta. “Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati. Paolo aveva deciso di invitare 4 persone, solo i genitori e i fratelli ma io sono sicula e il mio matrimonio sarà in stile ‘Il mio grosso grasso matrimonio greco’. Saremo circa 100, ma non li ho contati”.

Il loro amore è nato sotto i riflettori del Grande Fratello e da quel momento i due non si sono più lasciati. Ora sono pronti a fare il grande passo e portare gioia nelle loro vite attraverso una splendida cerimonia. La mamma, Eleonora Giorgi, ha sempre approvato Clizia: anche in precedenti interviste, le due avevano ammesso di essere unitissime.

“Una delle poche persone che sapeva della proposta era mia madre – ha detto Paolo – Ne avevo parlato con lei perché stiamo affrontando questo momento e insieme abbiamo deciso comunque di procedere. Io voglio che lei sia al mio fianco e lei vuole esserci”. La malattia della mamma ha aumentato il legame familiare e li ha resi coraggiosi. “Alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre in cui è molto più difficile, però non ha mai perso quell’atteggiamento positivo, lo stesso che aveva anche qui quando non aveva ancora cominciato le cure. Soprattutto, non ha mai perso il sorriso e questo per me è un grande insegnamento”, ha detto Paolo.