Diletta Leotta: Natale in rosso insieme a Loris e alla loro Aria

27 Dicembre 2023

Questo Natale ha avuto un significato particolare per Diletta Leotta. Si tratta infatti del primo trascorso insieme all’amata figlia Aria e al compagno Loris Karius, portiere del Newcastle. I due sono diventati genitori questa estate. La bambina, infatti, è nata il 16 agosto, stesso giorno di mamma Diletta, rendendo il loro legame ancor più speciale.

In occasione delle festività, la speaker radiofonica di Radio 105 ha deciso di optare per un outfit rosso sia per lei che per la sua bambina, creando un effetto matchy matchy davvero pazzesco. Il rosso, si sa, è il colore natalizio per eccellenza e anche la Leotta non ha rinunciato ad indossarlo per queste feste così speciali. Sul suo profilo Instagram ha postato le foto della Vigilia che la ritraggono sorridente e felice insieme alla figlia e al compagno e ha scritto “Il nostro primo Natale”. Per la piccola, mamma Diletta ha scelto un graziosissimo vestitino in velluto rosso scuro e collant bianchi a contrasto. Per sé, invece, ha preferito un tubino rosso a costine glamour e aderente che ha messo in risalto la sua figura sinuosa.

I due genitori sono letteralmente pazzi della loro piccolina. Aria ha portato nelle loro vite una gioia e un amore che non credevano di poter provare. Con lei tutto è diventato una scoperta e persino la quotidianità ha acquistato un sapore nuovo. Per il primo Natale in tre volevano che tutto fosse perfetto e sia Diletta che Karius si sono impegnati al massimo per addobbare riccamente la casa e ricreare quell’atmosfera calorosa tipica delle feste. Nessuno dei due, un anno fa, si sarebbe aspettato un futuro tanto splendido. Lo scorso anno, infatti, la speaker aveva passato le vacanze in Sicilia, la sua terra natia. In quell’occasione aveva deciso di presentare il fidanzato alla famiglia. A distanza di un anno, possiamo dire che le cose sono andate decisamente nel migliore dei modi.