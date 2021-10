Francesco Facchinetti

Francesco inizia il proprio percorso professionale a 15 anni, come deejay, per poi, 8 anni dopo, essere lanciato da Claudio Cecchetto come cantante.

Alla musica seguono le prime esperienze TV (Isola dei famosi, X-Factor, The Voice, Miss Italia), e radiofoniche e, successivamente, le avventure imprenditoriali, tra cui Newco Management, di cui è cofondatore.

Nel 2015 la prima esperienza da attore, assieme a Diego Abatantuono nel film Belli di Papà, a cui farà seguito nel 2016 una parte nella commedia Baby Sitter.

Nel 2020 torna in TV come giudice de “Il Cantante Mascherato”, format rivelazione Rai1.

Ora, lo trovate a Radio 105 come speaker di 105 Kaos!