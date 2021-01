Edoardo Mecca

Attore di fama condominiale e fame internazionale, Edoardo vanta parecchi apprezzamenti nel quartiere adiacente la sua abitazione. Laureato al Dams di Torino in Storia del teatro e Teoria ed arte dell’attore teatrale, studia recitazione e canto. Oltre a lavorare per la comunicazione pubblicitaria web e video di diverse aziende, debutta in televisione nel 2015 nel programma “Sorci verdi” condotto da J-Ax e Paolo Jannacci e conta apparizioni in programmi importanti, diventando anche protagonista del video musicale Una canzone e basta degli Zero Assoluto nel 2016.

Nel 2017 debutta con lo spettacolo teatrale Avrei soltanto voluto scritto da Simone Cutri, incentrato sulla tematica del bullismo e cyberbullismo. Dal 2019 è tra i presentatori del programma televisivo Crossover Universo Nerd per la regia di Max Pozzi. Collabora a importanti produzioni nazionali e diventa Ambasciatore web del progetto Insuperabili - scuola calcio disabili.

Nel 2018 ha ricevuto il premio speciale della Polizia Postale e delle Comunicazioni al Premio Moige 2018 per l’attività sociale svolta sul web, dove conta circa 900mila seguaci.

