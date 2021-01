Dario Micolani

Fin da piccolo, in cuor mio, ho sempre saputo che “da grande” avrei fatto un lavoro "to be different".

Ho molta facilità, oltre a divertirmi parecchio, nel fare imitazioni e scherzi telefonici, ma il vero amore verso il microfono però è sbocciato all’università, dove ho studiato Comunicazione Media e Pubblicità a Milano e, parallelamente, ho iniziato a fare il vocalist in moltissimi club d’Italia.

La radio mi ha sempre affascinato perché la reputo uno strumento unico e potentissimo che gioca con le sensazioni e le emozioni delle persone, permettendo di entrare nella vita quotidiana di chi sceglie di ascoltarti.

Così, dopo aver studiato dizione e recitazione, ho iniziato la mia carriera da speaker in varie emittenti radiofoniche in FM, dove sono cresciuto sia professionalmente che umanamente, acquistando una buona dose di consapevolezza in me stesso. La mia vera forza penso sia la spontaneità, essere me stesso sempre, sia dietro al microfono che nella vita privata. Le persone al mio fianco mi hanno sempre supportato, io non ho mai abbassato la guardia e sono convinto che la forza di volontà premia sempre nella vita, in qualsiasi ambito. Credo nella frase se vuoi, puoi anche se riconosco che bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. E così taaaaac. Ora eccomi a Radio 105.

Per me non rappresenta un traguardo ma, anzi, un nuovo stimolante punto di partenza; sono onorato di entrare in questa nuova bella e storica famiglia, dove mi auguro lunga vita.

Vi aspetto nel weekend con 105 Weekend insieme a Edoardo Mecca, dalle 18 alle 20, per tenervi compagnia tra news, sport, ospiti, sketch e soprattutto tante…risate!

Qual è la mia filosofia? La vita è come una commedia, non importa quanto dura, ma come è recitata. (comunque nel dubbio una toccatina ci sta sempre… non si sa mai…)