Mi chiamo Alessandro Marabotto e sono nato a Fossano il 23/06/1975. Inizio a lavorare in radio in seconda superiore per pagarmi le lezioni di ripetizione di latino.

Appena maggiorenne vinco il concorso “Jose Cuervo Tequila” e inizio la mia avventura a Radio 105. Conduco il 105 Night Express alla sera, prima Tomorrow People nel pomeriggio e per molti anni il 105 For You, sempre nel pomeriggio. Resto a Radio 105 fino al 2005. Amo le sfide, così, a 30 anni, decido di abbandonare il mondo dello spettacolo e inizio una nuova avventura professionale. Mi trasferisco a Londra e inizio il mio percorso di studi in Apple.

Mi specializzo nei software di produzione musicale e divento un Apple Master Trainer. Mi ritrovo ad essere un insegnante. Ho avuto migliaia di studenti e ho girato tutta Europa. Un giorno entro negli studi della BBC Radio 1, vedo il microfono della diretta e… Non mi sento un figlio prodigo, ma sono davvero felice di essere tornato a casa.