Teresa Langella

Teresa, nasce a Napoli il 31 Gennaio 1992.

Dimostra sin da piccola di avere un carattere determinato e ambizioso, che le permetterà di realizzarsi entrando a far parte del mondo dello spettacolo.

Amante della musica e della recitazione si dedica allo studio di entrambe le arti, che la porteranno a recitare nel film “Reality” di Paolo Sorrentino, in alcune fiction della Rai, oltre che ad incidere 10 brani musicali neomelodici e un singolo rientrato tra le hit estive dal titolo "Ibiza&Formentera"’.

Teresa, raggiunge l’apice della popolarità con il programma “Uomini & Donne” prima come corteggiatrice ed infine come tronista consacrandola come personaggio mediatico e social.

Ad oggi Teresa è considerata una delle maggiori influencer italiane con un grandissimo seguito sia da parte del pubblico femminile che maschile.