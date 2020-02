Francesco Piacentini

Classe 1988, cresciuto in provincia e da sempre accompagnato dal sogno di fare radio.

La radio nel “sangue” lo segue in ogni scelta di vita. Appena adolescente dedica il suo tempo libero a respirare il mondo dell’ FM in una radio locale che in breve tempo diventa la sua seconda casa.

La sua voglia di comunicare si fonde con la passione per la musica e la lettura.

Conduce diversi programmi, affina la tecnica e sogna di fare il grande salto! Poi arriva un’altra grande passione da conciliare con il suo grande amore per la radio: Viaggiare!

E allora Francesco prende valigia e microfono ed inizia a lavorare come freelance grazie al web, usando la voce in tutte le sue forme per spot, doppiaggi e molto altro.