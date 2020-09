Laureato al DAMS di Bologna, è a Milano che entra a far parte della Shortcut Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti (in arte Maccio Capatonda e Ivo Avido), inizialmente come assistente e poi come attore e autore. Con Marcello Macchia è protagonista, con lo pseudonimo di Herbert Ballerina, di numerosi trailer umoristici trasmessi all'interno dei programmi televisivi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì.

Partecipa come attore a vari format per la web tv e nel 2011 esordisce al cinema nel film di Checco Zalone Che bella giornata. Il 24 gennaio 2011 entra a far parte per la prima volta de Lo Zoo di 105 insieme ai due colleghi Marcello Macchia ed Enrico Venti e c resterà fino a fine 2017. Il 29 gennaio 2015 esce nei cinema il film Italiano medio di Maccio Capatonda, un anno dopo, entra a Le Iene con il ruolo di Ansiaman. Nel 2016 è protagonista del film Quel bravo ragazzo di Enrico Lando.

Ora è di nuovo parte dei ragazzacci de Lo Zoo di 105!