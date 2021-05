Fabio “djfabiob” Bragaglia inizia a 16 anni la sua avventura come dj.

Dallo Space di Parma, all’Hollywood di Milano, dai locali di Miami, alla console del Pacha di Palma de Mallorca, oltre ai tanti locali dove successivamente è stato guest dj in tutta Italia.

Non mancano svariate produzioni musicali, eventi come aperture di grandi concerti (Jamiroquai, Fugees…), programmi radiofonici e le collaborazioni sia a livello discografico che nei live con J Ax. Insomma, una carriera costellata di importanti esperienze in Italia e nel Mondo come dj e producer che nel 2019 lo ha portato ad una nuova avventura radiofonica a Radio 105 con 105 Trap..