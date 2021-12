Rebecca Staffelli nasce a Milano nel 1998.

Figlia d’arte del celebre inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli e Matilde Zarconi, Rebecca sin da piccolissima dimostra una passione sfrenata per il mondo dello spettacolo e dall’età di 3 anni comincia a studiare canto, danza e recitazione.

Nel 2018, ancora giovanissima, Rebecca diventa conduttrice del programma “Colpo di tacchi” su La 5, intervistando personaggi noti del gossip e della tv, raggiungendo i più alti dati di ascolto di rete e affermandosi come la conduttrice più giovane del gruppo Mediaset. Successivamente le viene affidata la conduzione di “Miss Universe Italy” sempre su La 5.

Rebecca dimostra di essere all’altezza di un ruolo così importante e riceve grandi apprezzamento dalla stampa e dalla critica e così si presenta la prima occasione cinematografica con il film “Din Don”. La sua predisposizione e determinazione in questo nuovo progetto la confermano per i successivi 4 episodi della serie “Din Don”, quindi Rebecca porta avanti il suo ruolo ottenendo conferme e sempre più spazio all’interno di un cast composto da nomi importanti del cinema made in Italy.

Rebecca allo stesso tempo lavora come modella e testimonial per importanti brand e case di moda.

Accetta col sorriso ogni sfida e partecipa alle serie “Ricci e capricci” e “Gym me 5” sempre su La 5.