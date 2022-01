Nicolò De Devitiis nasce a Roma in una calda notte di Luglio. Dopo aver frequentato il liceo classico inizia giurisprudenza, ma dopo qualche esame (andato anche bene dice) "no... troppa serietà" e si prende un anno per decidere cosa ne sarebbe stato...

Dopo aver fatto l'animatore, commesso, barista, studiato recitazione, dizione ed entrato in un gruppo musicale come batterista, segue la sua linea creativa e si laurea in Marketing e Management. Diventa il primo "bike blogger" italiano con il nome di divanoletto attirando subito l'attenzione di media e tv. Tutto nato per gioco, con gli amici per fare il verso ai tanto amati "fashion blogger", Nicolò (sarà stato il Marketing?) inizia a scrivere su riviste di bici, partecipa a un programma tv itinerante in bicicletta, scrive guide "Veni Vidi Bici" Fino ad arrivare con tenacia, e in sella alla sua bici, dal 2014 a Le Iene.

Nel 2017 conduce i “Wind Summer Festival” con Alessia Marcuzzi su Canale5. Nel 2018 “DanceDanceDance” con Andrea Delogu su Tv8. Da due edizioni è il padrone di casa del Giffoni Film Festival. Da diversi anni è il volto e conduce programmi per Vh1 e Mtv, ed ora è anche uno speaker di Radio 105!