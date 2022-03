Nicolò De Devitiis

Nato in Sicilia nel 1990, Andrea Damante si avvicina alla musica a 11 anni, quando inizia a suonare la chitarra.

In terza media fa il dj a tutte le feste dei suoi coetanei e così porta avanti la sua passione, fino alle prime feste universitarie. Il suo nome si diffonde dalle feste private ai club della sua città, Verona.

Oltre alla carriera di DJ, inizia a lavorare a produzioni musicali, che in pochi anni gli fanno raggiungere grandi risultati, fino al suo primo disco d'oro per "Follow my pamp".

Negli anni seguenti si esibisce nei club di tutta Europa e, nel 2020, porta la sua musica sul palco di Tomorrowland. Nel 2021 firma con un’importante etichetta discografica, puntando definitivamente ad un pubblico internazionale.