Nicolò De Devitiis

Eccomi qua! Ho una famiglia super, della quale vado molto orgogliosa e fiera. Tre nipotini, uno più bello dell’altro, che mi rendono la zia più felice del mondo.



E poi c’è il mio lavoro, che occupa allegramente le mie giornate.

È composto da tante piccole sfaccettature, frutto di studio, tanto impegno e soprattutto umiltà.

Non voglio annoiarvi con la lista dei programmi televisivi a cui ho preso parte in questi anni, anche perché la strada è ancora bella lunga.. e ora c’è anche lei, la radio, il mio posto nuovo, la realtà meravigliosa sulla quale sono pronta a scommettere e a mettermi in gioco.



Credo che la radio sia libertà, condivisione, un luogo dove si può essere se stessi. E soprattutto è così immediata!!! È uno scambio di energia e sento già che non potrò più farne a meno!



Di Radio 105 ho l'immagine stampata nella mente dì tutte le volte che, passando a piedi davanti alla sede, guardavo all’insù e il logo di 105 mi faceva sognare e fantasticare un po'. Credo che le cose non accadono mai per caso, che i sogni possano diventare realtà ed eccomi qui pronta per questa nuova e elettrizzante avventura.