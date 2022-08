Attrice e conduttrice, Mariasole Pollio nasce a Napoli nel 2003, città in cui vive fino alla maggiore età. Sin da piccolissima frequenta corsi di recitazione e dizione, iniziando con una scuola di teatro e proseguendo con scuole di cinema della sua città.

Nel 2017, appena 13 enne, debutta come attrice prima in tv, interpretando la piccola Sofia in due stagioni di Don Matteo, e poi al cinema, in Se Son Rose di Leonardo Pieraccioni, stupendo subito per l’insolito connubio tra energia trasmessa e maturità di pensiero.

Nel 2018 inizia il percorso da conduttrice, che negli anni a seguire la vede impegnata con ruoli e responsabilità sempre crescenti, e che la lega per 5 stagioni a “Battiti Live”, in onda su Italia1 con ascolti sempre più importanti.

In parallelo alla sua evoluzione artistica e personale, cresce la sua presenza social, con milioni di followers sulle principali piattaforme, e l’attenzione di media e brand, che vedono in lei uno dei migliori talenti della Generazione Z.

Nel 2022 inizia la collaborazione con Radio 105, prima con la co-conduzione del Coca-Cola Summer Festival, capace di radunare oltre 50mila persone nelle sue 3 tappe estive, e poi con la prima esperienza radiofonica, con la conduzione di 105 Summer Compilation.