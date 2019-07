Il pubblico di Radio 105 la conosce molto bene. Tutti sanno che per ben sei stagioni ha fatto parte del super cast del Capitano Marco Galli nel morning show radiofonico più ascoltato dagli italiani, Tutto Esaurito, programma del quale è stata autrice e speaker. Onair, inoltre, l’abbiamo ascoltata in coppia con Laura Gauthier e con Dario Spada nel consueto appuntamento del fine settimana battezzato 105 Week End.

E’ Carlotta Quadri, milanese, laureata in economia aziendale, giornalista professionista e firma di successo del sito di Vanity Fair, dove da diversi anni cura il blog “Sold Out”. Nel 2016, poi, ha pubblicato per Mondadori il suo primo libro intitolato “Love Coach”, sorprendente - e divertente (!) – vademecum per imparare a conquistare il compagno ideale. E, come dice lei, a tenerselo. Insomma, Carlotta è un personaggio eclettico che ha fatto della parola, in radio, online o sulla carta stampata, la propria ragione di vita.