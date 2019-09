Classe 1986, Bryan è un natural born entertainer. Non a caso, il suo mito di sempre è Michael Jackson, il compianto re del pop, sintesi di tante passioni che lo hanno portato fin qui. A cominciare da quelle per la musica funk, blues e rap, e per la breakdance, arte che ha appreso, esercitato e insegnato per anni. Grafico, webmaster, originalissimo videomaker, animatore, amante dei videogiochi e persino laureato in architettura, Bryan ha trovato la via del successo su Radio 105.