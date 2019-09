Annie Mazzola nasce nel 1991 a Lodi e trascorre infanzia e adolescenza a Graffignana, ridente paesello della provincia di Lodi.

Sviluppa fin da piccola una grande capacità e voglia di stare sul palcoscenico e si destreggia tra danza,canto,intrattenimento e prende confidenza con il pubblico lavorando come animatrice nei villaggi turistici.



Si trasferisce a Milano appena maggiorenne ed inizia la sua carriera nel (come ironicamente le piace definirlo) “magico mondo della moda” come agente di talent e modelle,carriera che durerà 7 anni.

Si fa conoscere sui social grazie alle sue oramai amatissime Instagram Stories dove racconta la sua vita senza filtri, da lei stessa definita TV VERITA’.



Nonostante sia una “aficionada” di Instagram, guai a chiamarla Influencer : Annie è un’entertainer 2.0,ama intrattenere e far divertire…da sempre su Instagram,e da ora anche in radio.

La sua esuberanza e capacità di intrattenere la portano a collaborare con diversi brand tra cui Dolce&Gabbana per cui ha anche sfilato durante la FW SS 2018,e a ricoprire ruoli quali, tra i tanti, la “Padrona di Casa” del Loft di XF12 e la conduttrice della Social Room di Sanremo,intervistando tutti i cantanti in gara.



Una Wonder Woman dell’era 2.0 pronta a farvi divertire non solo su Instagram,ma anche tutti i weekend su Radio 105!