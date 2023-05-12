Dovevano sposarsi, ora sono prete e suora: la storia di Angelo e Paola

12 Maggio 2023

All’età di 16 anni si sono conosciuti e innamorati. Per nove bellissimi anni, Angelo e Paola hanno progettato una vita insieme – il matrimonio, una casa – ma Dio stava per cambiare le carte in tavola. L’amore che entrambi provavano l’uno per l’altro si trasforma.

Oggi Angelo e Paola sono Don Angelo Ragosta e Suor Maria Giuseppina. Don Angelo ha festeggiato dieci anni di sacerdozio lo scorso aprile e attualmente si trova in Germania. Suor Maria Giuseppina, ora conosciuta come Suor Maria Giuseppina dell’Amore Incarnato, è diventata suora carmelitana di clausura. La loro straordinaria storia è stata condivisa dallo stesso Don Angelo in un lungo post su Facebook:

“Ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi. Salmo 117

Dovevamo sposarci e invece… Qualcuno me lo ha chiesto e quindi scrivo per condividere con voi tutti e per dare gloria a Dio. Ci provo a raccontare quello che Dio ha “combinato” nella mia vita. Partiamo da quello che sono”, racconta Don Angelo, sacerdote da quasi 10 anni, ordinato presbitero dall’allora cardinale Sepe nella cattedrale di Napoli il 21 aprile del 2013. “Fino a qui sembra quasi tutto nella norma se non fosse per il fatto che la mia ex fidanzata, Paola, siamo stati insieme nove anni, è entrata in clausura nel monastero del Carmelo ai Ponti Rossi a Napoli. Adesso è monaca di clausura, carmelitana scalza, con il nome di suor Maria Giuseppina dell’Amore incarnato, io entravo in seminario e lei in clausura”.

Entrambi vivono a Portici, dove si sono conosciuti e fidanzati all’età di soli 16 anni: “Il primo anno come sempre tra tira e molla, veramente venivo mollato sempre io eh, comunque dopo il primo siamo poi filati lisci fino all’ottobre del 2005, quasi nove anni”. Nel 2001 Angelo – non ancora prete – inizia il servizio militare e successivamente lavora come elettricista industriale in Toscana. La sua vita, però, cambia quando conosce Don Michele Madonna, un giovane sacerdote che oggi è parroco di S. Maria di Montesanto a Napoli: “E’ lui che ci ha fatto incontrare con Gesù vivo. Comunque noi avevamo messo in cantiere di sposarci, ma Dio stava per cambiare leggermente le carte in tavola, giusto un poco”.

“Non è stata una passeggiata” – dice Angelo, ma poi il loro amore si trasforma in amicizia profonda – “che nessuno riusciva a spiegarsi forse nemmeno noi”.