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È morto Maurizio Costanzo

Lo storico giornalista e conduttore televisivo Mediaset si è spento a 84 anni

24 Febbraio 2023

L’ufficio stampa di Maurizio Costanzo ha appena comunicato la sua scomparsa, all’età di 84 anni. Il marito di Maria De Filippi era nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha creato e condotto decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. Il suo nome è indissolubilmente legato al Maurizio Costanzo show, un programma di attualità, approfondimento e giornalismo in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più riusciti anche Buona Domenica. Autore  di numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere, E che sarà mai?, La strategia della tartaruga, Sipario! 50 anni di teatro, Vi racconto l’Isis.

Nelle sue trasmissioni ha lanciato decine e decine di personaggi e oltre all’intrattenimento era impegnato anche nella lotta alla mafia: tanto che le sue e campagne antimafia (Giovanni Falcone era spesso ospite nei suoi programmi) gli costano un attentato il 14 maggio 1993, fortunatamente fallito. 

Del suo mestiere, gli piaceva soprattutto l’idea di essere utile: Il bello è la sensazione che provi quando fai una cosa concretaaveva raccontato in un’intervista –:  come quando gli spettatori nel 1994 hanno raccolto i soldi per ricostruire un ponte distrutto nell’alluvione del Piemonte o quando hanno contribuito a mettere in piedi ospedali per Emergency o a finanziare progetti per neutralizzare le mine antiuomo”. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, ma anche un bellissimo ricordo, nella storia della televisione italiana. 

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