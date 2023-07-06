Fan di Elodie e Marco Mengoni: “Siete mia mamma e mio papà”

6 Luglio 2023

Elodie e Marco Mengoni sono una coppia affiatatissima. Ciò si riconosce nel lavoro che li sta portando in giro per l’Italia, cantando insieme la loro Pazza musica, ma anche nella vita privata, dove i due si dimostrano sempre molto legati da un rapporto di amicizia che li porta a condividere momenti di felicità condivisa. Nessuno, però, si sarebbe potuto aspettare la reazione di un fan che ha appellato come “mamma e papà” i due, i quali hanno reagito all’uscita del supporter con una reazione che è andata virale.

Dopo il simpatico siparietto che li ha visti protagonisti in Puglia, quando Elodie è scoppiata a ridere dopo che Marco Mengoni ha sfoggiato un’espressione strana che le ha letteralmente impedito di continuare con la sua esibizione, ora i due si trovano al Tezenis Summer Festival. Come mostra un video andato virale sui social, Elodie e Marco Mengoni stanno per salire sul palco per esibirsi e la complicità tra i due è già fortissima.

Ma il vero siparietto arriva quando i due salgono sul palco e, nel salutare i fan, vengono raggiunti dalla voce di uno di loro. Il ragazzo dal pubblico, infatti, urla: “Vi presento mia madre e mio padre”. I due artisti, tuttavia, in un primo non sentono, forse a causa del forte rumore che c’è tutto attorno a loro. Ma il ragazzo non si dà per vinto e continua: “Siete mia mamma e mio papà”, urla ancora ai due.

La prima a recepire la frase sembra essere Elodie, che rivolgendo a Marco Mengoni gli riporta le parole del ragazzo, indicando sé stessa e dicendo “mamma” e indicando poi l’amico dicendo “papà”. Marco Mengoni sembra non prestarci troppa attenzione, poi torna sui suoi pensieri e, diretti al fan, chiede: “Ma perché quanti anni hai tu?”, facendo il gesto del ‘cosa stai dicendo’. Pronta la risposta del fan: “24”. Dopo un rapido calcolo, Elodie ne esce incredula mentre Marco Mengoni proferisce un laconico “Mha”. Ovviamente, la reazione dei due è diventata virale in pochissimo tempo, facendo subito il giro dei social.