Fedez: “Ho sposato Chiara, a Natale abbiamo 5.000 chalet prenotati”

15 Dicembre 2023

Tutti ben sappiamo quanto Chiara Ferragni e Fedez siano molto diversi tra loro. Lei ama uscire e organizzare eventi con amici e parenti, mentre lui rimarrebbe volentieri a casa e non ha un’ottima nomea in fatto di amicizie. Ma ora in tutte le famiglie del mondo fervono i preparativi per il Natale e anche in casa Ferragnez non sono da meno. Nonostante si siano appena trasferiti nel loro nuovo lussuosissimo appartamento, tuttavia, Chiara e Federico non passeranno le festività a Milano, ma in qualche località di montagna.

A rivelarlo è stato lo stesso Fedez in una diretta social con i suoi follower, qualcosa a cui ci ha ormai abituato da tempo. Nell’ultimo collegamento effettuato, un fan ha chiesto al rapper se lui e la famiglia trascorreranno il Natale nella nuova casa e la risposta non si è certo fatta attendere. Ha infatti risposto: “Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un’altra escursione, 5.000 chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno”.

Parole che hanno suscitato un po’ di invidia da parte di qualcuno che ha storto il naso di fronte a questa replica. Dopo il discorso di Fedez sul Natale, infatti, un fan ha affermato: “Che fatica essere ricchi…”. Il rapper ha però voluto precisare che non è questione di ricchezza o meno, ma è proprio nel carattere di Chiara: “No ragazzi, non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa”. Un’altra persona ha chiesto quale fosse la meta scelta per le vacanze natalizie, ma Fedez non ha saputo dargli alcuna informazione: “Non lo so raga. Non so niente io, non mi interessa”.