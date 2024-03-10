ARCAPLANET a Sanremo | la photogallery

10 Marzo 2024

Si è concluso da quasi un mese il Festival di Sanremo e per, per il terzo anno consecutivo, da lunedì 5 a domenica 11 febbraio, la splendida Villa Nobel si è trasforma nel quartier generale di RadioMediaset. Una location da sogno – dalla quale abbiamo trasmesso – che ha accolto gli artisti in gara e gli ospiti della kermesse più attesa dell’anno. Artisti che con i loro brani hanno scalato rapidamente le classifiche e conquistato importanti traguardi.

Tutte le prime sei canzoni classificate sono Disco di Platino. Dopo “La noia”, “I p’ me, tu p’ te”, “Sinceramente” e “Tuta gold”, si sono aggiunti qualche giorno fa anche i dischi Platino per “Casa mia” di Ghali e “Tu no” di Irama!

Con noi a Villa Nobel anche quest’anno tanti partner. Tra questi ARCAPLANET che ha voluto offrire al pubblico che ci è venuto a trovare nell’elegante location la possibilità di portare il proprio cane (e in alcuni casi anche un gatto!) trovando un corner dedicato per una “degustazione” e pausa relax.

Qui è stata possibile ricevere confezioni sampling e buoni sconti da utilizzare in tutti i punti vendita del brand.

Arcaplanet è leader del Pet-care con oltre 2,2 milioni di clienti fidelizzati, più di 550 punti vendita fisici, un e-commerce, una nuova app mobile e circa 3.000 dipendenti. Nel corso di quasi tre decadi l’azienda si è trasformata in un colosso del Pet store italiano, caratterizzata da una crescita costante e un percorso sempre più Pet-centric, che ha portato – anche grazie alla recente acquisizione di tre cliniche veterinarie – a una sempre più ampia trasversalità dell’offerta. Con la costante crescita della sua community, l’insegna risponde alle esigenze di tutti gli animali domestici attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi esclusivi di alta qualità come Virtus, In The Nature, Next, Be Fortis e la linea Hi.

OLTRE IL FESTIVAL è stata anche l’occasione per scoprire promo e iniziative che – come le canzoni in gara a Sanremo – “suonano benissimo”.

Vi segnaliamo l’offerta sul “GPS Kippy Cane” scontato del 20% sul primo acquisto per i cuccioli. Una soluzione che permette di non perdere mai di vista il proprio amico a quattro zampe grazie al localizzatore GPS e all’activity tracking.

E ancora “Storie di Cuccioli” il programma studiato per accompagnare le prime fasi di vita di cani e gatti che offre il 50% di sconto sul primo acquisto food delle marche esclusive Arcaplanet e il 20% su tutti gli accessori!

Se invece il vostro pet ha bisogno di una dieta leggera o comunque esigenze particolari nell’alimentazione, c’è la linea “Hi Diet” scontata del 15% per i clienti Arca-card, su tutti i prodotti.

E per finire ci sono le polizze “CON TE per Arcaplanet” con 1 mese gratuito. E per i gatti l’assicurazione è ancora più speciale perché si può sottoscrivere senza microchip e – oltre al mese gratuito – si può ricevere subito un buono sconto da 20 euro spendibile in negozio e online.

Insomma che si tratti di cibo, tranquillità, maggiore protezione, sicurezza per i vostri pet su Arcaplanet.it c’è proprio tutto!