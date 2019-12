Psicologi a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Gli Psicologi sono stati ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa.

I due ragazzi sono di Roma e Napoli. Come si sono conosciuti? "Io avevo una ragazza a Napoli e scendevo per vederla. Per caso con un amico in comune, ho conosciuto lui che aveva lo studio in camera. Quindi, 4 anni fa abbiamo fatto la prima canzone insieme, anche con altra gente."

Sfoglia la gallery per guardare le foto degli Psicologi a 105 Mi Casa.