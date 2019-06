Lizzo a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Stasera, a 105 Mi Casa, con Max Brigante, c'era Lizzo!

La cantante ha raccontato come ha iniziato la sua carriera: "Faccio musica da solista dal 2013, prima con un EP e un singolo" e poi, parlando del suo terzo album, Cuz I love you, ha raccontato "Questo è il mio album preferito tra quelli che ho fatto e ha dei featuring speciali, come con Missy Elliot. Lei è molto divertente, ama ridere, le leggende sono leggende perché sono persone pazzesche."

