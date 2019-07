Diodato a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Diodato è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da poco è uscito il suo nuovo brano, intitolato Non ti amo più. Da chi ha preso ispirazione per questa canzone? "Mi sono divertito un sacco a fare questo brano, ho usato la mia voce come strumento. Ci sono degli anni '60, mi sono ispirato ai Beach Boys. Grazie a Tommaso Colliva, il mio produttore, ci siamo divertiti a portare quelle sonorità a oggi. Questo gioco della voce come strumento in sottofondo mi piace molto."

