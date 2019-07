Mika a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Mika è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il nuovo singolo di Mika si chiama Ice Cream: "Un gelato estivo per cominciare e provocare l'appetito, poi il resto arriva" e poi ha aggiunto, parlando del suo disco in uscita il 4 ottobre: "Lo sto terminando. Stasera vado a New York e da domani mattina inizio la fase di mixing. Ho avuto dei dubbi sul sound e l'ho mandato ad un esperto pensando che non sarei mai riuscito a pubblicarlo in tempo. Poi lui l'ha sentito, mi ha chiamato dopo 4 ore e mi ha detto che ha cancellato tutti i suoi impegni per lavorare insieme a me. C'è bisogno di energia positiva e di persone sagge per fare un buon album."

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Mika a 105 Mi Casa.