Guarda le foto della terza tappa di 105 Save the Sea a Tropea!

Ultima tappa di 105 Save the Sea!

Ecco una gallery da guardare per rivivere tutti i momenti più belli della giornata di sabato passata nella spiaggia di Tropea, fra musica, giochi e tanti momenti all'insegna della sensibilizzazione: per prenderci cura al meglio, e sempre più in fretta, del nostro pianeta!

Di tappa in tappa, insieme a Trenitalia, KIA, Seiko, Rebo bottle e Autogrill stiamo cercando di diffondere consapevolezza e acquisirne insieme al nostro pubblico e imparare piccole azioni concrete.

Ogni sabato mattina insieme a tanti volontari, ci siamo impegnati in un piccolo ma importante gesto: pulire la spiaggia dai rifiuti, coordinati da Plastic free.

La onlus ha un motto che sia Radio 105 che i partner del tour sposano a pieno: insieme per un mondo libero dalla plastica!

Ciascuna delle aziende presenti nel nostro villaggio ha progetti che concretamente vanno in questa direzione, passo dopo passo…A 105 Save The Sea, oltre che giocare, ascoltare la nostra musica e godersi le esibizioni di tanti artisti, è anche possibile scoprire apprezzare l'impegno delle grandi aziende presenti: dalle soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile, ai materiali innovativi, dalle borracce che raccolgono la plastica nostro, agli orologi che hanno risolto il problema della batteria.

Per una vita all'insegna della circolarità, del riuso, del recupero è necessario informarsi prima di cambiare!