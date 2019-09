MamboLosco a 105 Trap: guarda le foto più belle!

MamboLosco è stato ospite di Moko a 105 Trap!

Il rapper ha parlato del suo percorso artistico, iniziato con alcuni video caricati sul web. I suoi primi veri successi si intitolano "Guarda come flexo" e "Me la sento". Infine, MamboLosco ha raccontato come sta andando la promozione di "Arte", il suo primo album, uscito il 13 settembre: il rapper originario di Vicenza, infatti, sta girando l'Italia per diversi instore.

